金砖国家：11月10日股汇市收盘纵览

路透x月x日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月10日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.47%，报1,128.49点。

中国股市：沪综指收升续创逾22个月新高，放宽金融业外资准入推高保险股

中国汇市：人民币微收跌，金融业扩大对外开放长期有助资金流入

香港股市：收盘近持平，本周恒指上涨1.8%

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巴西股市：连续第二日下跌，市场担心总统特梅尔(Michel Temer)是否有能力精简该国的社会福利体系，以抑制公共债务的增长并促进长期经济成长。指标股指Bovespa指数收盘下跌1.05%，报72,165.638点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2785/05，上日收报3.2589/99。

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南非股市：指标Top-40指数收盘下跌0.17%，报53,424.93点；大盘综合指数收盘下跌0.14%，报59,776.12点。

南非汇市：兰特跌至一年低位，因担忧评级遭下调

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印度股市：收高，银行股上扬，此前State Bank of India宣布第二季度获得盈利，一改上年同期的亏损状态。但石油价格上涨令人担心炼油类股获利，因而限制了大盘涨幅。BSE指数收盘上涨0.19%，报33,314.56点；NSE指数收盘上涨0.12%，报10,321.75点。

印度汇市：卢比兑美元收报65.16，上日收报64.935。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.4%，报1,156.74点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.52%，报601.3点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.12%，报59.22；卢布兑欧元贬值0.04%，报69.08。(完)