金砖国家：11月13日股汇市收盘纵览

路透11月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月13日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘下跌0.46%，报1,123.26点。
中国股市：沪综指六连升收创22个半月新高，银行钢铁等低估值股领涨
中国汇市：人民币小幅收跌，午后结汇较多令汇价跌幅收敛
香港股市：微幅收高，投资者观望美国税改保持谨慎
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.43%，报72,475.167点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2973/86，上日收报3.2785/05。
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南非股市：收高，指标Top-40指数收盘上涨0.2%，报53,531.21点；大盘综合指数收盘上涨0.08%，报59,821.49点。
南非汇市：兰特急挫逾1%至一年低位，受国内政经情况拖累
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印度股市：收跌，受金融类股拖累。BSE指数收盘下跌0.84%，报33,033.56点；NSE指数收盘下跌0.94%，报10,224.95点。
印度汇市：卢比兑美元收报65.42，上日收报65.16。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.69%，报1,148.79点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.79%，报596.57点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.22%，报59.35；卢布兑欧元贬值0.3%，报69.285。(完) (编译 杜明霞；审校 王兴亚)