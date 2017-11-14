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金砖国家：11月14日股汇市收盘纵览
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2017年11月14日 / 晚上11点41分 / 更新于 19 小时前

金砖国家：11月14日股汇市收盘纵览

1 分钟阅读

路透11月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月14日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.44%，报1,118.32点。

中国股市：沪综指收跌结束六连升，经济数据逊预期引发技术性回调

中国汇市：人民币连五日收跌创半个月新低，预期分化料延续区间波动

香港股市：收跌，因10月中国经济增长低迷

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巴西股市：收跌，巴西国家石油公司(Petrobras)季度获利低于预期，股价下跌拖累大盘。指标股指Bovespa指数收盘下跌2.27%，报70,826.590点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.3088/94，上日收报3.2973/86。

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南非股市：受黄金生产商拖累收低。指标Top-40指数收盘下跌0.48%，报53,273.74点；大盘综合指数收盘下跌0.51%，报59,518.9点。

南非汇市：兰特反弹，因投资者锁定利润

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印度股市：收低，因通胀上升使央行在下次会议上降息的可能性下降。BSE指数收盘下跌0.28%，报32,941.87点；NSE指数收盘下跌0.38%，报10,186.6点。

印度汇市：卢比兑美元收报65.415，上日收报65.42。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌1.04%，报1,136.86点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌1.01%，报590.55点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值1.5%，报60.2375；卢布兑欧元贬值2.52%，报71.03。(完) (编译 杜明霞；审校 王兴亚)

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