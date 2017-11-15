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金砖国家：11月15日股汇市收盘纵览
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2017年11月15日 / 晚上11点38分 / 更新于 2 小时前

金砖国家：11月15日股汇市收盘纵览

1 分钟阅读

路透11月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月15日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.64%，报1,111.12点。

中国股市：沪综指连二日收跌，资金面趋紧保险和资源股领跌

中国汇市：人民币收涨逾百点，美指下滑但实需购汇限制反弹空间

香港股市：收低1%，资源和工业类股疲势累及大盘

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巴西股市和汇市：逢假期休市。

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南非股市：收低，受资源类公司下跌拖累。指标Top-40指数收盘下跌0.51%，报53,004.17点；大盘综合指数收盘下跌0.56%，报59,185.21点。

南非汇市：兰特小涨，因金价上涨和经济改善迹象

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印度股市：收跌，因全球大宗商品价格下滑拖累金属类股下挫，消费类股亦拖累大盘。BSE指数收盘下跌0.55%，报32,760.44点；NSE指数收盘下跌0.67%，报10,118.05点。

印度汇市：卢比兑美元收报65.21，上日收报65.415。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌1.79%，报1,116.53点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌1.51%，报581.66点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.04%，报60.215；卢布兑欧元贬值0.03%，报71.05。(完) (编译 杜明霞；审校 王兴亚)

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