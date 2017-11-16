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金砖国家：11月16日股汇市收盘纵览
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2017年11月16日 / 晚上11点34分 / 更新于 16 小时前

金砖国家：11月16日股汇市收盘纵览

1 分钟阅读

路透11月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月16日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨1.28%，报1,125.36点。

中国股市：沪综指连三日收跌，外盘震荡致投资者心态不稳

中国汇市：人民币小幅收跌，购汇需求强抵消美指疲软利好

香港股市：收高，腾讯因获利强劲股价创纪录最高收位

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巴西股市：跳升，受强劲的企业财报支撑。指标股指Bovespa指数收盘上涨2.38%，报72,511.789点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2791/97，周二收报3.3088/94。巴西股汇市周三逢假期休市。

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南非股市：收高，Sappi公布全年获利增加后股价上涨4%，提振大盘。指标Top-40指数收盘上涨0.71%，报53,378.66点；大盘综合指数收盘上涨0.62%，报59,549.22点。

南非汇市：兰特涨逾1%，因新兴市场货币走高和零售销售数据良好

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印度股市：结束三日连跌收高，银行和IT类股上涨提供扶助，另外信实工业(Reliance Industries)等炼油商因油价下滑而跳升。BSE指数收盘上涨1.06%，报33,106.82点；NSE指数收盘上涨0.96%，报10,214.75点。

印度汇市：卢比兑美元收报65.32，上日收报65.21。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.89%，报1,126.52点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.98%，报587.35点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.89%，报59.6775；卢布兑欧元升值1.13%，报70.245。(完) (编译 杜明霞；审校 李婷仪)

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