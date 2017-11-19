金砖国家：11月17日股汇市收盘纵览

路透11月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月17日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.99%，报1,136.45点。
中国股市：沪综指连四日收低周跌幅逾三个月最大，茅台等白酒股领跌
中国汇市：人民币兑美元午后转为收跌，美指弱势不敌购汇旺盛
香港股市：追随亚股上涨，美股业绩强劲和美国税改推进都提振了人气
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巴西股市：收高，指标股指Bovespa指数收盘上涨1.28%，报73,437.278点。铁矿石、美国原油和布兰特原油等原材料需求强劲，助涨股市。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2606/12，上日收报3.2791/97。
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南非股市：指标Top-40指数收盘上涨0.99%，报53,909.14点；大盘综合指数收盘上涨0.97%，报60,128.41点。
南非汇市：兰特触及两周高位，因美元下跌
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印度股市：收高，盘中一度涨逾1%，之前穆迪近14年来首度上调印度主权债信评级；金融股领涨。BSE指数收盘上涨0.71%，报33,342.8点，周线持平；NSE指数收盘上涨0.67%，报10,283.6点，当周跌0.4%。
印度汇市：卢比兑美元收报65.01，上日收报65.32。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.53%，报1,132.45点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.6%，报590.89点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值1%，报59.08；卢布兑欧元升值0.85%，报69.65。(完) (整理 李爽 审校 李春喜)