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金砖国家：11月2日股汇市收盘纵览
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2017年11月3日 / 凌晨12点26分 / 1 天前

金砖国家：11月2日股汇市收盘纵览

1 分钟阅读

路透11月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月2日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.14%，报1,127.31点。

中国股市：沪综指收低，个股普跌短线调整压力加大

中国汇市：人民币小幅收升成交缩量，逢低购汇盘涌现汇价缩减涨幅

香港股市：收跌，投资者等待美联储下任主席提名和可能的H股政策调整

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巴西金融市场适逢假期休市。

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南非股市：指标Top-40指数收盘下跌0.4%，报52,845.63点；大盘综合指数收盘下跌0.31%，报59,331.2点。

南非汇市：兰特上涨，因投资者对美元产生疑虑

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印度股市：小幅收跌，Tech Mahindra等企业公布的季度财报带来压力，但制药类股上涨抑制大盘跌幅。BSE指数收盘下跌0.08%，报33,573.22点；NSE指数收盘下跌0.16%，报10,423.8点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.6075，上日收报64.59。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.69%，报1,118.66点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.49%，报576.89点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.22%，报58.1625；卢布兑欧元贬值0.08%，报67.795。(完) (整理 王琛；审校 许娜)

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