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金砖国家：11月20日股汇市收盘纵览
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2017年11月20日 / 晚上11点36分 / 更新于 20 小时前

金砖国家：11月20日股汇市收盘纵览

1 分钟阅读

路透11月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月20日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.03%，报1,136.1点。

中国股市：沪综指收升结束四连跌，受资管新规等利空打压投资者趋谨慎

中国汇市：人民币小幅收升，结售汇趋平衡短期料延续小区间波动

香港股市：恒指微幅收高，尽管美股下跌带来压力

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巴西股汇市逢假期休市。

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南非股市：指标Top-40指数收盘上涨0.78%，报54,327.42点；大盘综合指数收盘上涨0.62%，报60,500.61点。

南非汇市：兰特下滑，因担忧南非评等遭下调

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印度股市：连续第三日收高，BSE指数收盘上涨0.05%，报33,359.9点；NSE指数收盘上涨0.15%，报10,298.75点。

印度汇市：卢比兑美元收报65.105，上日收报65.01。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.33%，报1,128.72点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.29%，报589.19点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.45%，报59.345；卢布兑欧元升值0.08%，报69.5975。(完) (整理 张荻； 审校 杜明霞)

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