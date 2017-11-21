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金砖国家：11月21日股汇市收盘纵览
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2017年11月21日 / 晚上11点43分 / 更新于 10 小时前

金砖国家：11月21日股汇市收盘纵览

1 分钟阅读

路透11月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月21日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨1.31%，报1,150.98点。

中国股市：沪综指连二日收升重返3,400点，金融地产等权重板块领涨

中国汇市：人民币兑美元小幅收跌，市场缺乏方向交投兴趣不浓

香港股市：恒指收涨1.91%创七周最大单日涨幅，腾讯控股跳涨2.4%

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巴西股市：触及三周高位。指标股指Bovespa指数收盘上涨1.58%，报74,594.614点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2517/24，上日收报3.2606/12。

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南非股市：主要股指触及纪录高位。指标Top-40指数收盘上涨1.36%，报55,065.37点；大盘综合指数收盘上涨1.18%，报61,211.52点。

南非汇市：兰特兑美元下跌，因担心南非信贷评等被调降

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印度股市：连续第四日收高，Reliance Industries及医药类股领涨。BSE指数收盘上涨0.36%，报33,478.35点；NSE指数收盘上涨0.27%，报10,326.9点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.885，上日收报65.105。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨1.67%，报1,147.61点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨2.04%，报601.19点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.28%，报59.1775；卢布兑欧元升值0.23%，报69.44。(完) (整理 张荻； 审校 李爽)

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