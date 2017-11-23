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金砖国家：11月22日股汇市收盘纵览
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2017年11月23日 / 凌晨12点15分 / 1 天前

金砖国家：11月22日股汇市收盘纵览

1 分钟阅读

路透11月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月22日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.49%，报1,156.67点。

中国股市：沪综指连三日收升，银行及煤炭钢铁股领涨

中国汇市：人民币收涨近两百点，受离岸人民币流动性收紧带动

香港股市：恒生指数收在3万点之上，触及10年高位

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.1%，报74,518.792点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2338/49，上日收报3.2517/24。

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南非股市：指标Top-40指数收盘下跌1.04%，报54,494.44点；大盘综合指数收盘下跌0.75%，报60,751.18点。

南非汇市：兰特兑美元意外升至一个月高位，投资人聚焦周五信贷评等决定

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印度股市：连续第五日上涨，BSE指数收盘上涨0.25%，报33,561.55点；NSE指数收盘上涨0.15%，报10,342.3点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.91，上日收报64.885。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨1%，报1,159.11点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨1.01%，报607.24点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值1.17%，报58.485；卢布兑欧元升值0.41%，报69.1575。(完) (整理 张荻；审校 龚芳)

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