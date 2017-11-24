金砖国家：11月23日股汇市收盘纵览

路透11月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月23日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.37%，报1,152.4点。

中国股市：沪综指收挫逾2%创近一年最大跌幅，受蓝筹板块等回调拖累

中国汇市：人民币大幅收涨至逾一个月新高，受美指疲弱提振

香港股市：恒指收挫1%失守3万点大关，内地股市大跌引发卖压

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巴西股市：略微下滑，巴西总统特梅尔在推进养老金改革问题是仍面临困难。这项改革被视为对促进财政稳健至关重要。指标股指Bovespa指数收盘下跌0.04%，报74,486.576点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2220/26，上日收报3.2338/49。

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南非股市：指标Top-40指数收盘下跌0.92%，报53,995.77点；大盘综合指数收盘下跌0.75%，报60,298.16点。

南非汇市：兰特下跌，受累于评等遭下调忧虑

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印度股市：收盘持平，Infosys等IT类股上涨，帮助抵消了金融股下跌的影响。BSE指数收盘上涨0.08%，报33,588.08点；NSE指数收盘上涨0.06%，报10,348.75点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.58，上日收报64.91。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.04%，报1,158.62点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.28%，报605.55点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.06%，报58.45；卢布兑欧元贬值0.12%，报69.24。(完) (整理 张荻； 审校 李爽)