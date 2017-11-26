金砖国家：11月24日股汇市收盘纵览

路透11月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月24日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.16%，报1,154.26点。

中国股市：沪综指微幅收升，绩优蓝筹股持续调整大盘维持弱势震荡

中国汇市：人民币兑美元收跌无视中间价大涨，强化短期大区间波动预期

香港股市：内地股市回稳激励恒指反弹收高，连续第四周录得涨幅

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巴西股市：指标股指Bovespa指数下跌，受Centrais Elétricas Brasileiras拖累，这家国有公共事业公司推迟了出售东北地区六个电力输送公司的截止日期。Bovespa指数收盘下跌0.44%，报74,157.373点。

巴西汇市：雷亚尔下跌，因交易员在五日连涨后获利了结。雷亚尔兑美元收报3.2315/25，上日收报3.2220/26。

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南非股市：指标Top-40指数收盘持平，报53,998.14点；大盘综合指数收盘上涨0.04%，报60,323.95点。

南非汇市：兰特下跌，市场等待关键评等决定

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印度股市：连续第七个交易日收盘上涨，因IT企业上扬。BSE指数收盘上涨0.27%，报33,679.24点；NSE指数收盘上涨0.4%，报10,389.7点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.6975，上日收报64.58。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.64%，报1,166.09点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.72%，报609.91点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.14%，报58.37；卢布兑欧元贬值0.55%，报69.62。(完) (编译 王丽鑫；审校 汪红英)