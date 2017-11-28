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金砖国家：11月27日股汇市收盘纵览
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2017年11月28日 / 凌晨12点05分 / 2 天前

金砖国家：11月27日股汇市收盘纵览

1 分钟阅读

路透11月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月27日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.86%，报1,144.33点。

中国股市：沪综指收创三个月新低，航空、通信板块跌幅居前

中国汇市：人民币小幅收升，购汇需求冲抵部分美指疲弱利好

香港股市：恒生指数收跌，无视中国工业利润数据强劲表现

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巴西股市：收低，交易员担心政府可能必须进一步弱化养老金立法议案，以确保其在国会通过。指标股指Bovespa指数收盘下跌0.13%，报74,058.916点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2194/02，上日收报3.2315/25。

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南非股市：指标Top-40指数收盘下跌0.35%，报53,810.97点；大盘综合指数收盘下跌0.28%，报60,157.56点。

南非汇市:兰特兑美元释然上涨，因穆迪未调降南非评级

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印度股市：连续第八日收高，因Axis Bank等私人银行股延续涨势，不过在本周稍晚公布经济数据前，市场人气整体谨慎。BSE指数收盘上涨0.13%，报33,724.44点；NSE指数收盘上涨0.09%，报10,399.55点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.5，上日收报64.6975.

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.47%，报1,160.56点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.53%，报606.65点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.22%，报58.4975；卢布兑欧元升值0.04%，报69.5925。(完) (编译 李爽 审校 王兴亚)

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