金砖国家：11月28日股汇市收盘纵览

路透11月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月28日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.19%，报1,146.5点。

中国股市：沪综指缩量反弹收升，3,300点获支撑周期股涨幅居前

中国汇市：人民币续小幅收涨，关注本周美国税改表决进程

香港股市：恒生指数收平，抹去早先跌幅

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.11%，报74,139.720点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2072/87,上日收报3.2194/02。

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南非股市：小幅收低，工业金属价格挫跌让矿业类股失宠。指标Top-40指数收盘下跌0.31%，报53,645.44点；大盘综合指数收盘下跌0.12%，报60,082.79点。

南非汇市：兰特持稳，守在五周高位附近

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印度股市：结束八日连涨，因在9月当季经济增长数据公布前市场人气谨慎，且信实工业(Reliance Industries)和印孚瑟斯(Infosys)等市场权重股下跌造成拖累。BSE指数收盘下跌0.31%，报33,618.59点；NSE指数收盘下跌0.28%，报10,370.25点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.41，上日收报64.5。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.1%，报1,159.41点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.08%，报607.16点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.24%，报58.36；卢布兑欧元升值0.64%，报69.1475。(完) (编译 李爽 审校 王兴亚)