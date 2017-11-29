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金砖国家：11月29日股汇市收盘纵览
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2017年11月29日 / 晚上11点18分 / 1 天前

金砖国家：11月29日股汇市收盘纵览

1 分钟阅读

路透11月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月29日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.45%，报1,141.38点。

中国股市：沪综指放量续小幅收升，周期股持续走强提振投资者信心

中国汇市：人民币小幅收跌，市场预期分化短期延续区间宽幅波动

香港股市：收低，朝鲜试射导弹打压投资者风险偏好

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巴西股市：收低，延续近期波动加剧趋势，交易员就国会批准简化社会保障体系计划的可能性寻找线索。指标股指Bovespa指数收盘下跌1.94%，报72,700.452点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2394/01，上日收报3.2072/87。

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南非股市：收高，追随海外主要市场乐观人气。指标Top-40指数收盘上涨0.58%，报53,957.06点；大盘综合指数收盘上涨0.56%，报60,418.39点。

南非汇市：兰特下跌，因投资者高位卖出锁定利润

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印度股市：回吐盘中涨幅收低，因在朝鲜发射导弹后市场人气谨慎，且投资者等候周四将出炉的关键宏观经济数据。BSE指数收盘下跌0.05%，报33,602.76点；NSE指数收盘下跌0.09%，报10,361.3点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.31，上日收报64.41。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌1.27%，报1,144.68点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌1.42%，报598.56点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.45%，报58.62；卢布兑欧元贬值0.43%，报69.445。(完) (编译 李爽 审校 张若琪)

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