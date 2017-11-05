金砖国家：11月3日股汇市收盘纵览

路透11月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月3日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.1%，报1,126.18点。

中国股市：沪综指震荡收跌，钢铁、有色金属等周期股领跌大盘

中国汇市：人民币大幅收跌逾200点，市场等待晚间美国非农数据

香港股市：收盘上涨，尽管中国经济存在放缓疑虑

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.12%，报73,915.425点。

巴西汇市：拉美货币下跌，因美国服务业和制造业数据乐观，盖过薪资增长温和的影响。雷亚尔兑美元收报3.3061/71，上日收报3.2633/40。

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南非股市：收盘上涨，兰特贬值提振获利主要来自海外的企业，因以兰特计的获利被推高。指标Top-40指数收盘上涨0.67%，报53,198.96点；大盘综合指数收盘上涨0.52%，报59,638.21点。

南非汇市：兰特急挫逾2%，因投资者获利回吐

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印度股市：收于纪录高点，指标BSE指数连续第五周上涨，因银行和蓝筹股继续最近的涨势，寄望经济好转且企业业绩更佳。BSE指数收盘上涨0.33%，报33,685.56点；NSE指数收盘上涨0.28%，报10,452.5点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.545，上日收报64.6075。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.83%，报1,109.38点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌1.15%，报570.28点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值1.58%，报59.08；卢布兑欧元贬值1.19%，报68.6。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)