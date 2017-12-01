金砖国家：11月30日股汇市收盘纵览

路透12月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月30日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘下跌1.8%，报1,120.79点。
中国股市：沪综指缩量收创逾三个月新低，缺乏持续反弹动力地产股领跌
中国汇市：人民币收贬逾百点，偏购汇客盘表现活跃推升成交量
香港股市：恒生指数收跌1.51%，科技股下跌拖累大盘
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌1%，报71,970.990点。市场仍对退休改革法案进展惴惴不安。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2708/16，上日收报3.2394/01。
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南非股市：收低，权重股Naspers股价下跌，令大盘承压。指标Top-40指数收盘下跌1.27%，报53,269.83点；大盘综合指数收盘下跌1.07%，报59,772.83点。
南非汇市：兰特上涨，因美元下跌和南非连续九个月录得预算盈余
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印度股市：收低，因4-10月财政赤字达到当前财年预算目标的96%，令投资者感到担忧。BSE指数收盘下跌1.35%，报33,149.35点；NSE指数收盘下跌1.3%，报10,226.55点。两个指数均创9月27日以来最大单日跌幅，11月月线亦下跌。
印度汇市：卢比兑美元收报64.4625，上日收报64.31.
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌1.15%，报1,131.56点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌1.14%，报591.76点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.29%，报58.45；卢布兑欧元贬值0.12%，报69.525。(完) (编译 李爽 审校 龚芳)