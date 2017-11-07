金砖国家：11月6日股汇市收盘纵览

路透11月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月6日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.43%，报1,131.03点。
中国股市：沪综指反弹收升，短期回调动力减弱消费板块领涨
中国汇市：美指偏强施压人民币小幅收跌，结售汇基本均衡短期延续宽幅波动
香港股市：恒指扳回稍早跌幅而收平，因大陆投资者逢低吸纳
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.53%，报74,310.792点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2580/90，上日收报3.3061/71。
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南非股市：收高，铂金矿商隆明(Lonmin)重挫，对该公司未来的担忧加剧。指标Top-40指数收盘上涨0.69%，报53,563.68点；大盘综合指数收盘上涨0.57%，报59,975.67点。
南非汇市：兰特兑美元基本持平，本周南非没有重大经济数据出炉
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印度股市：基本收平盘，盘中曾触及纪录高位，获利了结打压Bharti Airtel等蓝筹股下跌，但强劲获利预估推动塔塔汽车上扬。BSE指数收盘上涨0.14%，报33,731.19点；NSE指数收盘下跌0.01%，报10,451.8点，盘中触及纪录高位10,490.45点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.675，上日收报64.545。
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俄罗斯股市和汇市：周一逢假期休市；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.52%，报573.27点。(完) (编译 王兴亚；审校 李爽)