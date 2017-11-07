金砖国家：11月7日股汇市收盘纵览

路透11月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月7日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.31%，报1,134.55点。

中国股市：沪综指放量收升，周期股和金融股带动大盘重上3,400点

中国汇市：人民币微收升，午后美元指数走强打压人民币缩减涨幅

香港股市：恒生指数收升1.4%创10年高位，搭上全球乐观看多热潮

============================================================================

巴西股市：下跌，巴西总统特梅尔的政治影响力因贪腐指控被削弱，有关其将能够进一步削减政府支出的预期消退。指标股指Bovespa指数收盘下跌2.55%，报72,414.875点。

巴西汇市：雷亚尔下滑，投资者重新押注随着美国经济复苏，未来几个月的升息步伐将快于预期。雷亚尔兑美元收报3.2763/70，上日收报3.2580/90。

============================================================================

南非股市：权重股Naspers和零售商Mr Price帮助推动大盘升至纪录高位。指标Top-40指数收盘上涨0.5%，报53,832.95点；大盘综合指数收盘上涨0.35%，报60,182.6点。

南非汇市：兰特下跌，跟随其它新兴市场货币下跌走势

=========================================================================

印度股市：收低，因油价大涨引发对通胀前景的担忧，并打压信实工业(Reliance Industries)等炼油股。BSE指数收盘下跌1.07%，报33,370.76点；NSE指数收盘下跌0.97%，报10,350.15点。

印度汇市：卢比兑美元收报65.025，上日收报64.675。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨3.39%，报1,146.98点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨3.85%，报595.33点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.48%，报59.365；卢布兑欧元贬值0.28%，报68.79。(完) (编译 王兴亚；审校 张若琪)