金砖国家：11月8日股汇市收盘纵览

路透11月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月8日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.01%，报1,134.68点。

中国股市：沪综指冲高回落微收升，进出口数据提振信心但短线抛压加大

中国汇市：人民币微收跌交投活跃，市场对特朗普访华反应平淡

香港股市：从10年高位回落，因投资者对科技股进行获利了结

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巴西股市：上扬，因政府官员保证他们并未放弃改革社保体系的计划。投资者广泛认为养老金议案是遏制公共债务和促进长期经济增长的关键。指标股指Bovespa指数收盘上涨2.69%，报74,363.133点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2632/39，上日收报3.2763/70。

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南非股市：收低，Steinhoff International对大盘的拖累最大。指标Top-40指数收盘下跌0.19%，报53,730.6点；大盘综合指数收盘下跌0.17%，报60,078.03点。

南非汇市：兰特反弹，收复上日部分失地

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印度股市：收低，原油价格大涨的担忧打压信实工业(Reliance Industries)等炼厂股下跌，而Bharti Airtel因卡塔尔股东售股而下挫。BSE指数收盘下跌0.46%，报33,218.81点；NSE指数收盘下跌0.45%，报10,303.15点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.95，上日收报65.025。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.29%，报1,150.36点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.34%，报597.37点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.23%，报59.2275；卢布兑欧元升值0.18%，报68.665。(完) (编译 王兴亚；审校 戴素萍)