金砖国家：11月9日股汇市收盘纵览

路透11月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月9日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘下跌0.08%，报1,133.78点。
中国股市：沪综指收升至逾22个月新高，大盘有望保持震荡上行态势
中国汇市：人民币小幅收跌，中美元首会晤和通胀数据影响有限
香港股市：再创10年新高，中国通胀数据强劲暗示经济向好支撑信心
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌1.93%，报72,930.691点，受一系列疲弱企业财报打击。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2589/99，上日收报3.2632/39。
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南非股市：在震荡市况中下跌，从兰特的疲弱走势中寻找交投指引。指标Top-40指数收盘下跌0.4%，报53,513.82点；大盘综合指数收盘下跌0.36%，报59,862.11点。
南非汇市：兰特下跌，因市场担心教育支出上升
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印度股市：小幅收高，油价企稳推动信实工业(Reliance Industries)等炼油类股上扬，同时金融类股也走高。BSE指数收盘上涨0.1%，报33,250.93点；NSE指数收盘上涨0.06%，报10,308.95点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.935，上日收报64.95。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.96%，报1,161.38点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨1.18%，报604.42点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.11%，报59.29；卢布兑欧元贬值0.56%，报69.05。(完) (编译 王兴亚；审校 杜明霞)