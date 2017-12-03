金砖国家：12月1日股汇市收盘纵览

路透12月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月1日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.43%，报1,115.94点。

中国股市：沪综指缩量微收升，短线博弈加剧中小盘股集体上涨

中国汇市：人民币午后随美指回调转为收涨，短线料维持区间波动

香港股市：恒生指数收跌，全周下滑2.7%创今年以来最大单周跌幅

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巴西股市：小幅收高，由于市场对巴西议会能否通过养老金改革提案心存疑虑，近期股市下滑，投资者从中寻找买入机会。股市指标股指Bovespa指数收盘上涨0.41%，报72,264.452点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2552/67，上日收报3.2708/16。

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南非股市：小幅收低，权重股Naspers挫跌4.2%，因该公司持股中占其市值约三分之一的腾讯控股在香港股市挫跌逾3%。指标Top-40指数收盘下跌0.72%，报52,888.36点；大盘综合指数收盘下跌0.54%，报59,449.38点。

南非汇市：兰特受经济数据改善提振上涨，本周可望升3%

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印度股市：连跌第四日，创八月中旬以来最大单周跌幅，因市场担心印度财政赤字扩大，同时也为原油价格上涨所困扰。BSE指数收盘下跌0.95%，报32,832.94点；NSE指数收盘下跌1.02%，报10,121.8点。

印度汇市：周五适逢公众假期，印度汇市休市，周四卢比兑美元收报64.4625。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.16%，报1,133.33点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.11%，报591.13点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.74%，报58.88；卢布兑欧元贬值0.78%，报70.07。(完)