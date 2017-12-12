金砖国家：12月11日股汇市收盘纵览

路透12月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月11日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘报1,119.97点。

中国股市：沪综指连二日收升，软件信息板块领涨大盘重返3,300点

中国汇市：人民币近收平，波动区间狭窄市场静待美联储利率决议

香港股市：收涨1.14%创近三周来最大涨幅，腾讯股价续弹

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巴西股市：巴西股市收盘接近持平。接下来一周政府计划精简社会保障系统并抑制公共债务。指标股指Bovespa指数收盘上涨0.09%，报72,800.041点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2959/74，上日收报3.2940/47。

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南非股市：在Steinhoff涨势提振下收高。指标Top-40指数收盘上涨0.08%，报51,711.22点；大盘综合指数收盘下跌0.03%，报57,997.33点。

南非汇市：兰特走坚，因美元走弱

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印度股市：连涨第三个交易日，受IT和公共部门银行股涨势提振，投资者仍对执政党或将在古吉拉特邦选举中获胜保持乐观。BSE指数收盘上涨0.62%，报33,455.79点；NSE指数收高0.55%，报10,322.25点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.36，上日收报64.445。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨2.22%，报1,144.35点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨2.51%，报601.45点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.21%，报59.005；卢布兑欧元升值0.19%，报69.52。(完) (整理 王颖；审校 徐文焰)