FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
金砖国家：12月11日股汇市收盘纵览
频道
专题
热点聚焦：比特币爆红暴露加密货币市场脆弱性
比特币
热点聚焦：比特币爆红暴露加密货币市场脆弱性
独家：福特拟在2020年将Fusion生产转往中国重庆的合资工厂
中国财经
独家：福特拟在2020年将Fusion生产转往中国重庆的合资工厂
WTO会议无果而终 美国横加指责且一些成员国投否决票
国际财经
WTO会议无果而终 美国横加指责且一些成员国投否决票
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年12月12日 / 凌晨1点41分 / 2 天前

金砖国家：12月11日股汇市收盘纵览

1 分钟阅读

路透12月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月11日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘报1,119.97点。

中国股市：沪综指连二日收升，软件信息板块领涨大盘重返3,300点

中国汇市：人民币近收平，波动区间狭窄市场静待美联储利率决议

香港股市：收涨1.14%创近三周来最大涨幅，腾讯股价续弹

============================================================================

巴西股市：巴西股市收盘接近持平。接下来一周政府计划精简社会保障系统并抑制公共债务。指标股指Bovespa指数收盘上涨0.09%，报72,800.041点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2959/74，上日收报3.2940/47。

============================================================================

南非股市：在Steinhoff涨势提振下收高。指标Top-40指数收盘上涨0.08%，报51,711.22点；大盘综合指数收盘下跌0.03%，报57,997.33点。

南非汇市：兰特走坚，因美元走弱

=========================================================================

印度股市：连涨第三个交易日，受IT和公共部门银行股涨势提振，投资者仍对执政党或将在古吉拉特邦选举中获胜保持乐观。BSE指数收盘上涨0.62%，报33,455.79点；NSE指数收高0.55%，报10,322.25点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.36，上日收报64.445。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨2.22%，报1,144.35点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨2.51%，报601.45点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.21%，报59.005；卢布兑欧元升值0.19%，报69.52。(完) (整理 王颖；审校 徐文焰)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below