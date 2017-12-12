金砖国家：12月12日股汇市收盘纵览

路透12月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月12日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘下跌0.68%，报1,112.37点。
中国股市：沪综指震荡收跌逾1%，指标股上攻无力大盘回吐前日涨幅
中国汇市：人民币小幅收跌，美联储利率决议前市场无意选择方向
香港股市：恒生指数收跌，腾讯挫逾3%
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨1.39%，报73,813.532点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.3274/81，上日收报3.2959/74。
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南非股市：指标Top-40指数收盘下跌0.77%，报51,312.31点；大盘综合指数收盘下跌0.82%，报57,523.62点。
南非汇市：兰特兑美元走软，在非国大大会和美联储会议结束前交投谨慎
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印度股市：收低，中止连三日涨势，布兰特原油跳升至逾两年高位后石油贸易商股价下滑，并且银行类股在连涨三日后转跌。BSE指数收盘下跌0.68%，报33,227.99点；NSE指数收盘下跌0.8%，报10,240.15点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.4，上日收报64.36。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.48%，报1,149.88点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.49%，报604.4点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.47%，报59.285；卢布兑欧元贬值0.19%，报69.65。(完) (整理 王兴亚；审校 徐文焰)