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金砖国家：12月12日股汇市收盘纵览
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2017年12月12日 / 晚上11点53分 / 1 天前

金砖国家：12月12日股汇市收盘纵览

1 分钟阅读

路透12月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月12日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.68%，报1,112.37点。

中国股市：沪综指震荡收跌逾1%，指标股上攻无力大盘回吐前日涨幅

中国汇市：人民币小幅收跌，美联储利率决议前市场无意选择方向

香港股市：恒生指数收跌，腾讯挫逾3%

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨1.39%，报73,813.532点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.3274/81，上日收报3.2959/74。

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南非股市：指标Top-40指数收盘下跌0.77%，报51,312.31点；大盘综合指数收盘下跌0.82%，报57,523.62点。

南非汇市：兰特兑美元走软，在非国大大会和美联储会议结束前交投谨慎

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印度股市：收低，中止连三日涨势，布兰特原油跳升至逾两年高位后石油贸易商股价下滑，并且银行类股在连涨三日后转跌。BSE指数收盘下跌0.68%，报33,227.99点；NSE指数收盘下跌0.8%，报10,240.15点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.4，上日收报64.36。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.48%，报1,149.88点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.49%，报604.4点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.47%，报59.285；卢布兑欧元贬值0.19%，报69.65。(完) (整理 王兴亚；审校 徐文焰)

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