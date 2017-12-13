金砖国家：12月13日股汇市收盘纵览

路透12月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月13日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.58%，报1,118.81点。

中国股市：沪综指缩量收升，美联储利率决议前市场观望氛围仍浓厚

中国汇市：人民币微收升，机构观望情绪浓等待美联储议息落地

香港股市：恒生指数收高1.49%，受服务类和金融类股扶助

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌1.22%，报72,914.333点。

巴西汇市：拉美货币走强，之前美联储升息，但并未暗示明年可能加快升息步伐。雷亚尔兑美元收报3.3149/59，上日收报3.3274/81。

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南非股市：收低，金融、电信和能源类股的温和涨势不敌Steinhoff与黄金类股的跌势。指标Top-40指数收盘下跌0.31%，报51,151.27点；大盘综合指数收盘下跌0.31%，报57,344.41点。

南非汇市：兰特升逾1.4%，因通胀数据拖累美元下挫

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印度股市：收低，银行股是最大的拖累之一；之前公布的11月消费者通胀意外高企，令人担忧央行可能会比预期更早升息。BSE指数收盘下跌0.53%，报33,053.04点；NSE指数收盘下跌0.46%，报10,192.95点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.4325，上日收报64.4。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.73%，报1,141.5点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.67%，报600.34点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值1.13%，报58.6125；卢布兑欧元升值0.57%，报69.255。(完) (整理 王颖；审校 徐文焰)