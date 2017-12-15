金砖国家：12月14日股汇市收盘纵览

路透12月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月14日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.22%，报1,121.22点。

中国股市：沪综指小幅收跌，美联储加息符合预期大盘持续弱势震荡

中国汇市：人民币收涨逾百点，FED加息后美元回落市场交投活跃

香港股市：恒指收盘微跌，投资人对美国升息及中国数据反应冷淡

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.67%，报72,428.933点，受蓝筹股跌势拖累。

巴西汇市：雷亚尔下跌，一度触及七个月低点，因国会众议院决定延迟到明年2月再就一项削减社会福利的重要议案投票。雷亚尔兑美元收报3.3358/65，上日收报3.3149/59。

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南非股市：小幅收高，隆明(Lonmin)受并购消息带动买需旺盛，股价大涨。指标Top-40指数收盘上涨0.68%，报51,498.36点；大盘综合指数收盘上涨0.87%，报57,845.57点。

南非汇市：兰特几无变动，静待非国大党大会

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印度股市：收高，中止过去两日的跌势，此前美联储升息但维持展望不变；不过在古吉拉特邦选举出口民调公布前，市场人气依然谨慎。BSE指数收盘上涨0.59%，报33,246.7点；NSE指数收盘上涨0.58%，报10,252.1点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.34，上日收报64.4325。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨1.04%，报1,153.32点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨1.1%，报606.93点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.25%，报58.76；卢布兑欧元贬值0.06%，报69.2975。(完)