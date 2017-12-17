金砖国家：12月15日股汇市收盘纵览

路透12月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月15日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.24%，报1,118.5点。

中国股市：沪综指收跌至四个月新低，钢铁、水泥等周期股领跌

中国汇市：人民币微收升波幅狭窄，市场流动性好机构做量兴趣浓

香港股市：恒指跌逾1%，地产和IT类股领跌

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.25%，报72,607.698点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.3073/80，上日收报3.3358/65。

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南非股市：指标Top-40指数收盘下跌1.06%，报50,953.23点；大盘综合指数收盘下跌0.75%，报57,412.76点。

南非汇市：兰特上涨2%，因非国大党大会将选出新领袖

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印度股市：收高，银行股领涨，因初步调查预测印度总理莫迪所在印度人民党(BJP)将在重要的古吉拉特邦获胜。BSE指数收盘上涨0.65%，报33,462.97点；NSE指数收盘上涨0.79%，报10,333.25点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.04，上日收报64.34。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.44%，报1,148.27点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.76%，报602.29点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.07%，报58.8；卢布兑欧元升值0.18%，报69.17。(完) (编译 王丽鑫；审校 郑茵)