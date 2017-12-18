金砖国家：12月18日股汇市收盘纵览

路透12月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月18日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨1.06%，报1,130.39点。

中国股市：沪综指微收升，煤炭、钢铁板块强力反弹大盘探底回升

中国汇市：人民币收贬近百点成交扩量，受尾盘购汇增加打压

香港股市：恒生指数收涨，美国税改议案憧憬激励信心

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.7%，报73,115.450点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2964/79，上日收报3.3073/80。

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南非股市：指标Top-40指数收盘上涨0.14%，报51,026.84点；大盘综合指数收盘上涨0.51%，报57,707.42点。银行类股上涨5.21%，市场消化南非副总统拉马福萨在执政党非国大下任党首竞选中获胜的消息。南非标准银行大涨4.38%至18.50兰特。

南非汇市：兰特升至3月来最高，因副总统拉马福萨在非国大党领袖竞选中获胜

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印度股市：逆转稍早跌幅终场收高，因随着计票进行，印度总理莫迪所在印度人民党(BJP)看来将在莫迪故乡古吉拉特邦(Gujarat)的选举中获胜。BSE指数收盘上涨0.41%，报33,601.68点；NSE指数收盘上涨0.54%，报10,388.75点。两大股指均受金融股上涨引领。

印度汇市：卢比兑美元收报64.235，上日收报64.04。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.03%，报1,147.91点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.18%，报603.37点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.23%，报58.6625；卢布兑欧元升值0.11%，报69.0925。(完) (编译 汪红英；审校 郑茵)