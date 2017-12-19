金砖国家：12月19日股汇市收盘纵览

路透12月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月19日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.16%，报1,132.2点。

中国股市：沪综指连二日收升，市场氛围回暖金融板块领涨

中国汇市：人民币收涨近百点，尾盘结汇涌现带动人民币迅速收升

香港股市：追随亚股升势收高，受美国税改案有望通过的乐观前景提振

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巴西股市：指标股指下跌，在巴西最高法院否决一项旨在控制政府支出的举措后，市场对该国财政状况感到担忧。指标股指Bovespa指数收盘下跌0.6%，报72,680.366点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2959/66，上日收报3.2964/79。

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南非股市：银行类股上涨，因市场乐观地认为，新当选南非非国大主席的拉马福萨将推行旨在增强经济的政策。指标Top-40指数收盘上涨0.47%，报51,266.37点，银行类股涨幅居前，上涨超过8%，Barclays Africa飙升近12%；大盘综合指数收盘上涨0.8%，报58,170.44点。

南非汇市：兰特小涨，但低于昨日触及的九个月高位

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印度股市：创纪录收盘高位，受汽车类股推动，美国通过税改议案的前景推动地区市场上涨，同时总理莫迪所在政党在关键邦的选举中获胜继续提振人气。BSE指数收盘上涨0.7%，报33,836.74点；NSE指数收盘上涨0.72%，报10,463.2点。两大股指均连续第四日收涨。

印度汇市：卢比兑美元收报64.025，上日收报64.235。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌1.16%，报1,134.58点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌1.29%，报595.56点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.17%，报58.7625；卢布兑欧元贬值0.68%，报69.565。(完) (编译 汪红英；审校 郑茵)