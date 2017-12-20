金砖国家：12月20日股汇市收盘纵览

路透12月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月20日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.06%，报1,132.85点。

中国股市：沪综指小幅收低周期股领跌，静待中央经济会议政策明朗

中国汇市：人民币大涨近300点创三个月收盘新高，受午后结汇推动

香港股市：恒生指数略微收低，金融和IT板块拖累大盘

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.94%，报73,367.031点。巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO)等银行股上涨，之前巴西央行下调了法定存款准备金，向经济注资65亿雷亚尔。

巴西汇市：雷亚尔走软，因美国国会通过了美国30年来最大规模的税改议案，引发对美联储未来几个月将加速升息的预期。雷亚尔兑美元收报3.2937/45，上日收报3.2959/66。

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南非股市：几无变动，因投资者对那些因拉马福萨获得执政党领袖竞选胜利而上涨的股票进行获利了结。指标Top-40指数收盘持平，报51,268.87点；大盘综合指数收盘下跌0.24%，报58,032.09点。

南非汇市：兰特上涨，受助于拉马福萨在党首竞选中获胜的积极人气

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印度股市：五个交易日来首次收跌，因在印度央行公布本月稍早政策会议的记录之前，市场弥漫谨慎情绪。BSE指数收盘下跌0.18%，报33,777.38点，盘中曾触及33,956.31点的纪录高位；NSE指数收盘下跌0.18%，报10,444.2点，盘中一度触及10,494.45点的纪录高点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.11，上日收报64.025。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.46%，报1,129.33点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.49%，报592.64点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.09%，报58.71；卢布兑欧元贬值0.25%，报69.74。(完) (编译 汪红英；审校 杜明霞)