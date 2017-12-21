金砖国家：12月21日股汇市收盘纵览

路透12月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月21日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.14%，报1,134.38点。

中国股市：沪综指收升，中央经济工作会议消息提振大盘重返3,300点

中国汇市：购汇打压人民币转为收跌，年内料在6.6附近双向波动

香港股市：随内地股市收高，因北京承诺深化改革且维持经济平稳增长

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨2.41%，报75,133.429点，受一项潜在并购交易的消息提振。美国飞机制造商波音与巴西同业巴西航空工业公司(Embraer)之前称，正在讨论“潜在合并”事宜。受此消息提振，巴西航空工业公司股价跳涨逾20%。此外，巴西财政部长梅罗斯的言论暂时消除了对该国信用评级可能被下调的担忧，这也提振了股市。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.3083/90，上日收报3.2937/45。

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南非股市：指标Top-40指数收盘上涨1.59%，报52,082.44点；大盘综合指数收盘上涨1.27%，报58,771.79点。Mediclinic大涨6.55%至104.70兰特；权重股Naspers跳涨4.53%至3,450兰特；英美烟草涨2.39%至855.23兰特。

南非汇市：兰特恢复升势，因多头重返市场

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印度股市：继上日触及纪录高位后周四收盘几无变动，投资者对马恒达(Mahindra & Mahindra)等近来表现抢眼的个股进行获利了结。马恒达在过去五个交易中累计上涨逾9%，周四收低3.7%。BSE指数收盘下跌0.06%，报33,756.28点；NSE指数收盘下跌0.04%，报10,440.3点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.0525，上日收报64.11。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.21%，报1,126.97点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.31%，报590.79点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.42%，报58.4625；卢布兑欧元升值0.48%，报69.4075。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)