金砖国家：12月22日股汇市收盘纵览

路透12月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月22日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.59%，报1,141.09点。
中国股市：沪综指缩量小幅收低，年末将至投资者无心恋战
中国汇市：人民币缩量上涨至逾三个月新高，不排除年底偶发因素加大市场波动
香港股市：在清淡交投中收高，地产和IT股领涨
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巴西股市：近持平，飞机制造商巴西航空工业公司(Embraer)股价继上日跳涨22%后，本日回落1.4%。指标股指Bovespa指数收盘微涨0.07%，报75,186.531点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.3336/45，上日收报3.3083/90。
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南非股市：收在平盘附近，周末假日前成交量偏低。指标Top-40指数收盘微跌0.04%，报52,063.77点；大盘综合指数收盘微升0.05%，报58,800.23点。
南非汇市：兰特基本持平，节日前交投淡静
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印度股市：创收盘新高，受印孚瑟斯(Infosys)和塔塔咨询服务公司(TCS)等资讯科技(IT)股的提振，NSE指数首次突破10,500点大关，收盘上涨0.5%，报10,493点。BSE指数收盘上涨0.55%，报33,940.3点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.045，上日收报64.0525。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.77%，报1,135.7点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.78%，报595.37点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.15%，报58.375；卢布兑欧元升值0.26%，报69.2275。(完) (整理 张若琪 审校 张涛)