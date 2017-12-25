金砖国家：12月25日股汇市收盘纵览

路透12月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月25日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘近持平，报1,141.11点。
中国股市：沪综指连二日收低，中小盘股连续调整挫伤人气
中国汇市：人民币兑美元收升0.4%至逾三个月新高，客盘主导波动加大
香港股市：休市
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巴西股汇市：休市。
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南非股汇市：休市
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印度股汇市： 休市。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.73%，报1,143.94点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.04%，报595.63点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.71%，报57.9625；卢布兑欧元升值0.52%，报68.8675。(完)
编译 张若琪 审校 杜明霞