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金砖国家：12月26日股汇市收盘纵览
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December 26, 2017 / 11:46 PM / 更新于 40 minutes ago

金砖国家：12月26日股汇市收盘纵览

1 分钟阅读

路透12月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月26日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.22%，报1,138.63点。

中国股市：沪综指反弹收升，个股普涨自贸港、超跌次新股表现强势

中国汇市：人民币小幅收跌脱离近三个半月新高，逢低购汇盘伺机出动

香港股市：休市

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巴西股市：指标股指Bovespa指数升至10月以来最高水准，收盘上涨0.69%，报75,707.734点。巴西航空工业公司(Embraer)劲扬6.20%，因市场仍寄望波音可能与之结盟。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.3127/41，上日收报3.3336/45。

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南非股市：休市。

南非汇市：休市。

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印度股市：受电信类股激励，收在纪录高位。BSE指数首次突破34,000点大关，收盘上涨0.21%，报34,010.61点；NSE指数收盘上涨0.37%，报10,531.5点，创收盘新高。

印度汇市：卢比兑美元收报64.08，上日收报64.045。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.09%，报1,144.97点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.7%，报599.77点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.59%，报57.62；卢布兑欧元升值0.72%，报68.37。(完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)

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