金砖国家：12月27日股汇市收盘纵览

路透12月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月27日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收升0.5%报1,144.39点。

中国股市：沪综指收跌近1%，年末资金面趋紧加剧大盘调整压力

中国汇市：人民币小幅收跌，年末流动性稀疏交易中枢在6.55徘徊

香港股市：圣诞节后首日交易基本收平

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.48%，报76,072.536点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.3109/19，上日收报3.3127/41。

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南非股市：指标Top-40指数收盘下跌0.15%，报51,986.69点；大盘综合指数收盘上涨0.07%，报58,844.01点。

南非汇市：兰特升至九个月最高水准，因正面人气吸引多头买入

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印度股市：收低，从盘中触及的纪录高位回落，此前商业新闻频道ET Now报导称，在截至3月财年的余下时间里，政府借款规模可能高于当前预算水平。BSE指数收盘下跌0.29%，报33,911.81点，盘中触及34,137.97点的纪录高位；NSE指数收盘下跌0.39%，报10,490.75点，盘中触及纪录高点10,552.40点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.15，上日收报64.08。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.34%，报1,148.92点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.17%，报600.76点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.22%，报57.745；卢布兑欧元贬值0.46%，报68.6825。(完) (编译 杜明霞；审校 李爽)