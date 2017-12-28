金砖国家：12月28日股汇市收盘纵览

路透12月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月28日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.8%，报1,153.58点。

中国股市：沪综指收升，贵州茅台提价刺激白酒和周期股领涨

中国汇市：人民币收升逾200点至三个半月新高，美指下行刺激做多意愿

香港股市：连续第四日收高，受益于亚洲市场的乐观人气

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.43%，报76,402.082点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.3133/44，上日收报3.3109/19。

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南非股市：小幅收高，指标Top-40指数收盘上涨0.16%，报52,071.17点；大盘综合指数收盘上涨0.19%，报58,952.89点。

南非汇市：兰特从两年半高位回落，因投资者在年底来临前锁定利润

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印度股市：连续第二日收低，BSE指数收盘下跌0.19%，报33,848.03点；NSE指数收盘下跌0.12%，报10,477.9点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.075，上日收报64.15。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.14%，报1,150.58点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.03%，报600.92点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.42%，报57.5025；卢布兑欧元升值0.05%，报68.65。(完) (编译 杜明霞；审校 王兴亚)