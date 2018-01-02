金砖国家：12月29日股汇市收盘纵览

路透1月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月29日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数周一收盘下跌0.08%，报1,157.55点，上周五收在1,158.45点。

中国股市：沪综指续收升，芯片股领涨惟年内最后交易日市场交投偏淡

中国汇市：人民币2017年高调收尾，全年升值6.72%创九年来最大涨幅

香港股市：恒指今年累计上涨36%，创下2009年以来最大年度百分比涨幅

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巴西金融市场周五逢假期休市。

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南非股市：指标Top-40指数收盘上涨0.89%，报52,533.04点；大盘综合指数收盘上涨0.94%，报59,504.67点。两个指数2017年全年涨幅分别为19.7%和17.5%，跟随因投资者对全球经济的乐观情绪升温而出现的全球市场涨势。

南非汇市：兰特在淡静交投中上涨，触及两年半高位后回软

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印度股市：周一收低并创一个月来最大单日百分比跌幅，金融和IT类股领跌。BSE指数收盘下跌0.72%，报33,812.75点；NSE指数收盘下跌0.9%，报10,435.55点。

印度股市2017年录得三年来最大年度涨幅，因强劲的外资流入、经济改善预期以及企业获利增加提振了投资者信心。NSE指数全年涨28%，BSE指数涨27%。

印度汇市：卢比兑美元周一收报63.675，上日收报63.87。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.33%，报1,154.43点

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.22%，报57.63；卢布兑欧元贬值0.87%，报69.25。(完) (编译 王兴亚；审校 徐文焰)