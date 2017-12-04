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金砖国家：12月4日股汇市收盘纵览
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2017年12月4日 / 晚上11点51分 / 更新于 13 小时前

金砖国家：12月4日股汇市收盘纵览

1 分钟阅读

路透12月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月4日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.54%，报1,121.95点。

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巴西股市：收高逾1%，中国钢铁行业限产导致部分钢产品供应紧张，推高了淡水河谷股价。指标股指Bovespa指数收盘上涨1.14%，报73,090.171点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2464/71，上日收报3.2552/67。

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南非股市：小幅上涨。指标Top-40指数收盘上涨0.36%，报53,076.58点；大盘综合指数收盘上涨0.27%，报59,607.34点。

南非汇市：兰特上涨，因副总统Ramaphosa有望成为下一任非国大领导人

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印度股市：收高，结束持续四个交易日的跌势。BSE指数收盘上涨0.11%，报32,869.72点；NSE指数收盘上涨0.06%，报10,127.75点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.37，上周五适逢公众假期休市。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.05%，报1,133.87点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.8%，报595.87点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.12%，报58.8075；卢布兑欧元升值0.54%，报69.69。(完) (编译 王灿；审校 张涛)

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