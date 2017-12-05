金砖国家：12月5日股汇市收盘纵览

路透12月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月5日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘下跌0.38%，报1,117.69点。
中国股市：沪综指续收创近三个半月新低，指标股护盘中小盘股持续调整
中国汇市：人民币兑美元收盘小升但仍无方向，持汇成本高应适时出手结汇
香港股市：恒指收低，腾讯股价跌至一个月低位
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巴西股市：终场收低，盘中一度上扬，因执政联盟似乎接近获得养老金改革计划所需的投票。指标股指Bovespa指数收盘下跌0.74%，报72,546.170点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收高为3.2334/41，上日收报3.2464/71。
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南非股市：收盘下跌，Naspers带头下挫3%，因美国一家律师事务所对这家南非媒体和电商巨头展开调查。指标Top-40指数收盘下跌1.25%，报52,412.51点；大盘综合指数收盘下跌1.06%，报58,977.23点。
南非汇市：兰特几无变动，静待下周非洲人国民大会(ANC)进行领导人选举。
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印度股市：小幅走低，央行货币政策决定前日投资者依然谨慎，亚洲市场低迷也拖累人气。BSE指数收盘下跌0.2%，报32,802.44点；NSE指数收盘下跌0.09%，报10,118.25点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.38，上日收报64.37。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.03%，报1,134.25点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.11%，报595.2点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.1%，报58.75；卢布兑欧元升值0.34%，报69.45。(完) (编译 王灿；审校 龚芳)