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金砖国家：12月6日股汇市收盘纵览
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2017年12月6日 / 晚上10点31分 / 更新于 15 小时前

金砖国家：12月6日股汇市收盘纵览

1 分钟阅读

路透x月x日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月6日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌1.48%，报1,101.19点。

中国股市：沪综指续创近三个半月新低，中小盘股尾市反弹大盘跌幅收窄

中国汇市：人民币小幅收贬有效交易区间狭窄，部分机构参与倒量

香港股市：收挫2.1%创逾一年最大跌幅，受腾讯大跌和朝鲜忧虑冲击

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巴西股市：走势拉锯。该国政府正在寻求议员的支持，以通过一项提高社会保障制度效率和控制政府债务的计划。指标股指Bovespa指数收盘上涨1%，报73,268.350点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2298/05，上日收报3.2334/41。

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南非股市：跌至逾两个月低点，Steinhoff股价暴跌，之前该公司宣布启动会计操作违规调查，且执行长辞职。指标Top-40指数收盘下跌1.6%，报51,572.45点；大盘综合指数收盘下跌1.64%，报58,010.18点。

南非汇市：兰特下跌，回吐部份近期涨幅

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印度股市：连续第二个交易日收低，央行维持利率不变并重申中性货币政策立场后，金融股拖累大盘。BSE指数收盘下跌0.63%，报32,597.18点；NSE指数收盘下跌0.73%，报10,044.1点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.52，上日收报64.38。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.25%，报1,131.38点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.22%，报593.87点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.82%，报59.23；卢布兑欧元贬值0.6%，报69.87。(完)

编译 郑茵 审校 张涛

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