金砖国家：12月7日股汇市收盘纵览

路透12月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月7日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.06%，报1,100.54点。

中国股市：沪综指连四日收跌续创近三个半月新低，大金融板块领跌

中国汇市：人民币微收跌，波动区间狭小机构借势做大成交量

香港股市：恒生指数小幅收高，腾讯反弹跳涨逾3%

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巴西股市：下跌，巴西总统特梅尔(Michel Temer)领导的政府未能获得议员的足够支持，无法就养老金改革计划投票表决。指标股指Bovespa指数收盘下跌1.07%，报72,487.455点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2855/65，上日收报3.2298/05。

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南非股市：小涨，指标Top-40指数收盘上涨0.16%，报51,656.57点；大盘综合指数收盘上涨0.01%，报58,013.18点。

南非汇市：兰特下跌逾1%，因美元走强

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印度股市：NSE指数创六个多月来最大涨幅，收复近期失地，因预期政府很快将公布资本重组计划细节，印度国家银行(SBI)等银行股上涨。BSE指数收盘上涨1.08%，报32,949.21点；NSE指数收盘上涨1.22%，报10,166.7点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.57，上日收报64.52。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌1.05%，报1,119.51点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌1.17%，报586.94点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.09%，报59.1775；卢布兑欧元升值0.21%，报69.7225。(完) (编译 王灿；审校 许娜)