金砖国家：12月8日股汇市收盘纵览

路透12月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月8日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.93%，报1,110.78点。
中国股市：沪综指收升，短线超跌及贸易数据胜预期引发大盘反弹
中国汇市：人民币连三日小幅收跌，波动平稳询价成交量逐渐恢复
香港股市：恒指收高1.19%，受腾讯控股反弹及中国贸易数据提振
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巴西股市：巴西资产需求不佳，因总统特梅尔(Michel Temer)能否通过计划简化社会保障体系，以及削减政府债务存在不确定性。指标股指Bovespa指数收盘上涨0.34%，报72,731.840点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2940/47，上日收报3.2855/65。
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南非股市：指标Top-40指数收盘上涨0.03%，报51,671.17点；大盘综合指数收盘下跌-0%，报58,012.31点。
南非汇市：兰特上涨，此前南非高院裁决总统祖马对检控官的任命无效
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印度股市：连涨第二个交易日，因预期执政党将赢得古吉拉特邦本周末开始的选举，涨势多来自金融股。BSE指数收盘上涨0.91%，报33,250.3点；NSE指数收盘上涨0.97%，报10,265.65点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.445，上日收报64.57。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0%，报1,119.54点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.04%，报586.72点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.08%，报59.13；卢布兑欧元升值0.1%，报69.655。(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)