金砖国家：2月1日股汇市收盘纵览

路透2月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月1日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.47%，报1,248.65点。

中国股市：沪综指放量收低近1%至半个月新低，资金出逃汹涌个股普跌

中国汇市：购汇需求增多人民币收盘小跌，但预期调整空间有限

香港股市：恒生指数收低，受能源和金融类股下跌拖累

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巴西股市：上涨，但银行Banco Bradesco SA因预测利润率进一步受压而下跌，令大盘涨幅受限。指标股指Bovespa指数收盘上涨0.69%，报85,495.24点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1683/90，上日收报3.1793/03。

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南非股市：指标Top-40指数收盘下跌0.31%，报52,453.7点；大盘综合指数收盘下跌0.42%，报59,258.37点。

南非汇市：兰特下跌，市场聚焦总统祖马的未来

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印度股市：连跌第三天，之前政府公布的2018/19年度预算案对长期股票投资开征资本利得税，不过投资者对于在农业等关键经济领域增加支出表示欢迎。BSE指数收盘下跌0.16%，报35,906.66点；NSE指数收盘下跌0.1%，报11,016.9点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.015，上日收报63.58。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.84%，报1,293.1点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.81%，报685.39点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.51%，报55.92；卢布兑欧元贬值0.26%，报69.985。(完) (编译 郑茵 审校 李爽)