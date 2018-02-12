金砖国家：2月12日股汇市收盘纵览

路透2月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月12日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.92%，报1,153.37点。

中国股市：沪综指缩量收升，中小盘股领涨料大盘反弹力度较为有限

中国汇市：人民币放量收贬，节前自营头寸回补推动走弱但仍在区间

香港股市：恒生指数收盘跌0.2%至29,459.63点

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巴西股市：因嘉年华狂欢节休市

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2935/55，上日收报3.3017/23。

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南非股市：在上周的卖压后，本周伊始走势稳定。银行类股涨升2.35%，在各类股中涨幅居前。指标Top-40指数收盘上涨0.52%，报49,544.32点；大盘综合指数收盘上涨0.54%，报56,206.76点。

南非汇市：兰特兑美元走势震荡，总统祖马将下台的传言仍在发酵

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印度股市：收高，自上周遭遇8月以来最大周线跌幅的颓势反弹；但印度国家银行(SBI)下跌，此前公布季度意外亏损。BSE指数收盘上涨0.87%，报34,300.47点；NSE指数收盘上涨0.81%，报10,539.75点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.305，上日收报64.3975。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨1.72%，报1,206.22点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨1.63%，报638.7点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.98%，报57.83；卢布兑欧元升值0.51%，报71.09。(完) (编译 张若琪 审校 龚芳)