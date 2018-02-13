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亚洲
February 13, 2018 / 10:58 PM / 更新于 14 hours ago

金砖国家：2月13日股汇市收盘纵览

1 分钟阅读

路透2月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月13日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.96%，报1,164.49点。

中国股市：沪综指冲高回落收升1%，节前交投意愿清淡限制反弹动能

中国汇市：午后客盘购汇促人民币连两日收跌，市场等待美国通胀数据

香港股市：恒指追随全球股市反弹收高1.29%，部分投资者逢低承接

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巴西股市：因嘉年华狂欢节休市。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收盘持平为3.2935/55。

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南非股市：跟随其他新兴市场走势上涨，因在上周股市遭逢沉重卖压后，冒险意愿重燃。指标Top-40指数收盘上涨1.74%，报50,405.03点；大盘综合指数收盘上涨1.78%，报57,208.97点。

南非汇市：兰特下滑，此前非国大称没有给总统祖马辞职的最后限期

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印度股汇市：因公共假期休市。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨1.9%，报650.82点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.35%，报57.63；卢布兑欧元贬值0.2%，报71.23。(完) (编译 张若琪 审校 龚芳)

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