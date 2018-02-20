金砖国家：2月19日股汇市收盘纵览

路透2月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月19日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.11%，报1,201.04点。

中国股市：因春节假期休市

中国汇市：因春节假期休市

香港股市：因春节假期休市

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巴西股市：在淡静交投中收涨，之前多家企业公布财报。指标股指Bovespa指数收盘上涨0.32%，报84,792.709点，受巴西国家石油公司(Petrobras)股价上涨支撑，之前原油价格上涨。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2330/50，上日收报3.2204/13。

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南非股市：脱离上周触及的高点，受美国和中国休市影响，南非股市交投清淡。指标Top-40指数收盘下跌0.75%，报51,717.42点；大盘综合指数收盘下跌0.71%，报58,701.37点。

南非汇市：兰特回落，等待财长有关预算的讲话

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印度股市：收跌，围绕旁遮普国家银行(PNB)上周披露的约17.7亿美元欺诈案的担忧拖累国有银行股续跌，这打击了市场人气。该案也影响到其他一些银行。BSE指数收盘下跌0.69%，报33,774.66点；NSE指数收盘下跌0.71%，报10,378.4点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.21，上日报63.91。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.34%，报1,259.01点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.18%，报669.03点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.11%，报56.46；卢布兑欧元贬值0.16%，报70.0625。(完) (编译 汪红英；审校 郑茵)