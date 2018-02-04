金砖国家：2月2日股汇市收盘纵览

路透2月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月2日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌1.43%，报1,230.83点。

中国股市：沪综指先抑后扬反弹收升，能源股板块拉抬推动大盘翻红

中国汇市：人民币收升162点至两年半新高，贸易商止损结汇增多推动

香港股市：恒生指数微幅收跌，本周创两个月来最大单周跌幅

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巴西股市：下跌，之前公布的数据显示，美国1月就业岗位加速增长，薪资同比增幅创逾八年半最高，令围绕美国将加速升息的预期升温，而这或许会抑制对高风险新兴市场资产的需求。此外，围绕一项不受欢迎的削减社会保障支出议案的担忧也抑制巴西资产的需求。投资者认为社会保障支出是刺激长期经济增长的关键。指标股指Bovespa指数收盘下跌1.7%，报84,041.342点。

巴西汇市：巴西雷亚尔下跌，雷亚尔兑美元收报3.2137/45，上日收报3.1683/90。

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南非股市：主要股指收低，并录得两年来最差周度表现，因持续的牛市失去动能。指标Top-40指数收盘下跌1.04%，报51,908.17点，本周周线下跌4.8%，为2016年1月来最大周线跌幅；大盘综合指数收盘下跌1.02%，报58,656.82点。

南非汇市：兰特下跌逾2%，因美国就业报告提升美国加息可能性

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印度股市：下跌逾2%，创近15个月以来的最大单日跌幅，因在围绕央行立场转向鹰派的担忧挥之不去之际，对股票投资的长期资本利得税也打击了人气。BSE指数收盘下跌2.34%，报35,066.75点；NSE指数收盘下跌2.33%，报10,760.6点。两个指数均创2016年11月以来的最大单日跌幅。

印度汇市：卢比兑美元收报64.055，上日收报64.015。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌1.57%，报1,272.76点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌1.41%，报675.71点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值1.13%，报56.55；卢布兑欧元贬值0.66%，报70.45。(完) (编译 汪红英；审校 许娜)