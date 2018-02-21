金砖国家：2月20日股汇市收盘纵览

路透2月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月20日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.54%，报1,194.53点。

中国股汇市：因春节假期休市

香港股市：春节后首个交易日收低，汇丰控股领跌

============================================================================

巴西股市：领涨拉丁美洲股市，尽管决策者之前放弃了一项削减社会保障支出的计划，投资者认为该计划是提振长期经济增长的关键。指标股指Bovespa指数收盘上涨1.19%，报85,803.956点。

巴西汇市：雷亚尔走低，因美元继上周触及三年低点后在全球范围内走强。雷亚尔兑美元收报3.2546/55，上日收报3.2330/50。

============================================================================

南非股市：收盘下挫，零售类股领跌，因市场担忧新政府的预算计划可能公布令消费者支出承压的税收建议。指标Top-40指数收盘下跌1.35%，报51,020.46点；大盘综合指数收盘下跌1.32%，报57,928.78点。

南非汇市：兰特兑美元走软，关注周三财长吉加巴的预算讲话

=========================================================================

印度股市：连续第三日收低，民营银行类股下跌，但国有银行类股在大跌后反弹。BSE指数收盘下跌0.21%，报33,703.59点；NSE指数收盘下跌0.17%，报10,360.4点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.79，上日收报64.21。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.45%，报1,264.68点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.55%，报672.71点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.19%，报56.565；卢布兑欧元升值0.4%，报69.785。(完) (编译 汪红英；审校 龚芳)