金砖国家：2月21日股汇市收盘纵览

路透2月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月21日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨1.27%，报1,209.67点。

中国股汇市：中国股汇市：因春节假期休市，2月22日恢复交易。

香港股市：恒指收高近2%，恒生国企指数涨2.3%

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巴西股市：连续第六日收高，指标股指Bovespa指数收盘上涨0.29%，报86,051.817点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2605/18，上日收报3.2546/55。

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南非股市：指标Top-40指数收盘上涨1.39%，报51,727.37点；大盘综合指数收盘上涨1.17%，报58,605.97点。南非财长吉加巴宣布逾20年来的首次上调增值税(VAT)计划，这是新总统拉马福萨领导下削减赤字和债务的努力的一部份。

南非汇市：兰特上涨，此前财长发布缩减赤字的预算计划

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印度股市：结束三日连跌，BSE指数收盘上涨0.42%，报33,844.86点；NSE指数收盘上涨0.36%，报10,397.45点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.755，上日收报64.79。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨2.1%，报1,291.19点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨2.54%，报689.78点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.34%，报56.76；卢布兑欧元升值0.07%，报69.735。(完)