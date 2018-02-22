金砖国家：2月22日股汇市收盘纵览

路透2月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月22日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘下跌0.72%，报1,200.9点。
中国股市：沪综指收升逾2%创逾一年半最大涨幅，受春节期间外盘普涨带动
中国汇市：春节后首日人民币收创近一个月新低，FED持续加息预期升温
香港股市：恒指收低1.48%，金融和科技类股领跌
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巴西股市：连续第七日收高。指标股指Bovespa指数收盘上涨0.74%，报86,686.448点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2479/86，上日收报3.2605/18。美元兑一篮子主要货币下滑，从上周触及三年低点反弹的走势失去动能。
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南非股市：收低。指标Top-40指数收盘下跌0.91%，报51,258.52点；大盘综合指数收盘下跌0.77%，报58,155.09点。贵金属生产商Sibanye-Stillwater公布年度亏损并削减股息后重挫16.36%，拖累大盘。
南非汇市：兰特维持区间交易，新兴市场资产风险胃纳改善
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印度股市：盘中走势震荡，终场收低，通胀疑虑打压人气。BSE指数收盘下跌0.07%，报33,819.5点；NSE指数收盘下跌0.14%，报10,382.7点。
印度汇市：卢比兑美元收报65.04，上日收报64.755。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.76%，报1,301.01点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.74%，报694.86点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.43%，报56.5175；卢布兑欧元升值0.15%，报69.63。(完) (编译 张涛；审校 张荻)